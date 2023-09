Ludovica Martino, 'Verdone mi ha voluto per 'Vita da Carlo'

"Sono piaciuta tanto a Verdone nel film 'Il Campione' e, dopo tanti anni, si è ricordato di me e mi ha coinvolto in 'Vita da Carlo'" : Ludovica Martino è stata ospite alla prima edizione della rassegna Castiglione del cinema, al Trasimeno, intervistata dalla giornalista Laura Delli Colli.

"Sono stata fortunata perché ho avuto sempre ruoli che mi piacevano e ho fatto tante cose belle in pochi anni. Sono entrata in punta di piedi in questo mondo, all'inizio ho ricevuto tanti no e mio padre mi diceva: 'Sempre no ti dicono?, ma ho insistito ed è stata una gavetta graduale" ha raccontato l'attrice, ricordando il suo primo provino vinto per il cinema con il "Il Campione". "Fare un film con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano, l'astro nascente consolidato in quel periodo, è stato surreale. Girarlo è stato bello, con lo stadio Olimpico completamente vuoto, i veri spogliatoi dei calciatori, anche se io non ci capisco niente di calcio". "Accorsi è un grande attore, molto secchione, concentrato, attento. Alle letture iniziali lo ricordo molto simpatico, poi sul set è un caterpillar".

Tutto è cominciato sul piccolo schermo con la serie tv Skam per Ludovica Martino. "Il mio personaggio Eva è scritto bene per i giovani e sono felice del lavoro fatto. Skam è stato un ferro di cavallo per me, tutto quello che è venuto dopo lo devo a questa serie".

Martino ha sempre coltivato la passione per la recitazione e oggi spera in opportunità internazionali come "The White Lotus".

Nella seconda stagione di "Vita da Carlo" - disponibile su Paramount+ - interpreta un personaggio capriccioso e autoritario. "Carlo - ha raccontato ancora - non fa molti provini, li delega, ma aveva visto 'Il Campione' e anni prima mi aveva chiamato il regista Leonardo D'Agostini per dirmi: 'Verdone ha visto il film, non mi ha detto niente del film, però tu gli sei piaciuta tantissimo'. Dopo anni lui si è ricordato di me e c'è stato questo incontro molto divertente. Io da subito gli ho dato del tu, ma lui mi ha dato del lei. Pensavo fosse andata male e di aver fatto una figuraccia, invece...".

A Ottobre Ludovica Martino sarà ad Alice nella Città con il film horror "Resvurgis" di Francesco Carnesecchi.



