L'olio Emozione di Decimi di Bettona il 'migliore al mondo'

L'olio extravergine di oliva "Emozione" del frantoio Decimi di Bettona è il migliore al mondo per la categoria "Blended - Fruttato Intenso" secondo "Flos Olei 2024 - guida al mondo dell'extravergine", considerata tra le più importanti pubblicazioni del settore.

"Flos Olei 2024 si presenta - riferisce l'azienda in una sua nota - come un vero e proprio viaggio intorno al mondo dell'extravergine di qualità. Siamo alla 14/a edizione della guida unanimemente considerata la più importante pubblicazione del settore a livello globale, una sorta di atlante olivicolo in doppia lingua, italiano-inglese e italiano-cinese, che recensisce ben 500 aziende d'eccellenza provenienti dai cinque continenti, per un totale di 56 Paesi. Dopo la classifica delle 500 realtà inserite in guida, sono state pubblicate le aziende e gli oli extravergine di oliva premiati nella 'Hall of Fame', nella 'The Best', oltre agli 'Special Awards' di Flos Olei 2024.

E tra i migliori c'è quindi anche il frantoio Decimi, con il suo olio extravergine di oliva sempre più sinonimo di qualità".

L'azienda a conduzione familiare, che oltre ad occuparsi di tutte le fasi di lavorazione, dalla raccolta all'imbottigliamento, consente anche la degustazione, "sale dunque di nuovo sui gradini più alti del mondo oleario, grazie ad una qualità straordinaria. L'extravergine di oliva del frantoio di Bettona - sottolinea ancora l'azienda - sta quindi contribuendo a far sempre più grande l'Umbria dell'olio con una qualità riconosciuta".



