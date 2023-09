'I farmers market un sistema alimentare fondamentale'

A Orvieto Città del Gusto, dell'Arte, del lavoro e dell'Innovazione si è parlato di come i farmers market possano costituire un sistema alimentare fondamentale per ricostituire il rapporto tra città e campagna, capace di dare dignità al lavoro dei piccoli produttori e sicurezza ai consumatori, così come di favorire sistemi di distribuzione sostenibili in grado di contrastare non solo le difficoltà economiche ma anche la crisi climatica globale. Nella tavola rotonda si è sottolineato la rilevanza di ripartire dal territorio, dalla conoscenza, dalla cultura del cibo.

I farmers market in questo hanno un ruolo primario, perché, come hanno spiegato Richard McCarthy, presidente della World Farmers Market Coalition, e Jean Charles Khairallah, leader dei farmers Markets del Libano, servono per ricostruire quel senso di comunità che, spesso, nelle città si è perso e che non sempre le istituzioni riescono a realizzare.

"I mercati contadini - hanno sottolineato - non sono solo dei luoghi dove si svolgono delle transazioni commerciali, ma sono dei veri e propri laboratori in cui sia il produttore che il consumatore imparano l'uno dall'altro e rappresentano un sistema di distribuzione antico eppure innovativo, democratico perché tutti vi possono acquistare.

Prossimità è, dunque, la parola d'ordine dei farmers markets, "che è sinonimo di fiducia - ha detto Dominga Cotarella, presidente Coldiretti provinciale Terni - e per questo è altrettanto importante che sia affiancata da un'adeguata formazione, soprattutto per i giovani che intraprendono la propria attività in ogni aspetto della filiera". "Non dimentichiamo - ha concordato - che l'agroalimentare in Umbria, come in tutta Italia, è il settore trainante e, oggi, sempre di più ha necessità di competenze che non si improvvisano."



