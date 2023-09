Al prof. Falini il 'Premio Gentile da Foligno 2023'

E' stato consegnato al prof.

Brunangelo Falini, ematologo noto anche per le sue ricerche nella lotta alla leucemia, il "Premio Gentile da Foligno 2023".

Ha così preso il via oggi a Perugia la due giorni (la prossima giornata il 7 ottobre) di "Medicus", l'evento a cura dell'associazione culturale Sophia Umbria-Marche per celebrare la giornata internazionale dell'anziano.

"Un premio - ha commentato Falini - che è un riconoscimento alla medicina di precisione ovvero a quella parte della medicina che studiando le alterazioni genetiche cerca di identificare quelle alterazioni che sono responsabili dei tumori allo scopo di segnare delle strategie terapeutiche e anche diagnostiche mirate".

Dopo l'incontro all'Ordine dei Medici di Perugia, per trattare di "Sanità e vecchiaia" e "Telemedicina", nella Sala dei Notari si è discusso di un incontro particolare, quello tra "Arte e Medicina", soprattutto grazie alla lezione conclusiva del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Ai saluti del vicesindaco di Perugia, Gianluca Tuteri, hanno fatto seguito vari interventi compresa la presentazione della figura di Gentile da Foligno, definito come "uno dei più grandi medici della storia", a cura di Moreno Finamonti, presidente dell'associazione Sophia Umbria-Marche e ideatore di Medicus.

Spazio anche ad un panel su "Invecchiamento della popolazione: come intervengono i Programmi della Regione Umbria finanziati con il Fondo Sociale Europeo" tenuto dal direttore regionale della Sanità, Massimo D'Angelo. "Di invecchiamento in Umbria è importante parlare - ha detto - perché è un tema centrale in una delle regioni più anziane in Italia e in Europa e quindi è fondamentale fare politiche in tal senso. In Umbria si può creare un laboratorio di idee per valorizzare la figura dell'anziano, trasformando l'invecchiamento da fenomeno passivo ad attivo".

Un videomessaggio è stato anche inviato da monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Commissione ministeriale per la riforma socio-sanitaria della popolazione anziana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA