Sciopero aeroporti, tutto regolare nello scalo umbro

Nessun volo è stato cancellato a Perugia per lo sciopero aereo nazionale di quattro ore. La protesta, proclamata oggi dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo e dai sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto nel 2017, riguarda gli addetti al carico e scarico bagagli e ai servizi in pista.

Ma all'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi", fa sapere all'ANSA il direttore dello scalo umbro Umberto Solimeno, "non ci sono state adesioni". "Tutta l'operatività è stata confermata anche perché il nostro personale non ha aderito allo sciopero" ha aggiunto Solimeno.

Quindi nessun scioperante presso lo scalo perugino e, naturalmente, nessun disagio per i passeggeri in arrivo e in partenza.



