Mons. Maffeis presenta il nuovo parroco don Briziarelli

La cattedrale di San Lorenzo di Perugia da domenica primo ottobre torna a svolgere le attività pastorali parrocchiali demandate per oltre quattro decenni (dal 1980) alla Parrocchia dei Santi Andrea e Lucia in Cattedrale (che mantiene tale denominazione), presso la chiesa della Misericordia di piazza Piccinino, realtà parrocchiale divenuta e sentita dai fedeli, nel corso degli anni, come "la parrocchia del centro" man mano che venivano unificate ad essa altre per carenza di sacerdoti, per la chiusura di comunità religiose e per la diminuzione di abitanti residenti. La decisione è stata assunta dall'arcivescovo Ivan Maffeis dopo aver consultato i sacerdoti di Perugia città e attuando la "riforma pastorale" per una maggiore evangelizzazione e missione di prossimità indicata dall'Assemblea diocesana dello scorso maggio.

Il nuovo parroco della Parrocchia della Cattedrale è il perugino don Marco Briziarelli, classe 1980, attuale direttore della Caritas diocesana, "giovane sacerdote" ordinato appena sette anni fa. Il suo ingresso ufficiale come parroco in San Lorenzo è in calendario domenica prossima, quando, alla celebrazione eucaristica delle ore 11.00 l'arcivescovo Maffeis lo presenterà ai fedeli.

Il 29 settembre compie 43 anni di età ma è anche la ricorrenza della sua nomina a direttore della Caritas diocesana, avvenuta il 29 settembre 2020. Giornate che sta affrontando con molta serenità da quanto si coglie dalle sue stesse parole: "Ho accolto con grande gioia e responsabilità la proposta del vescovo Ivan all'incarico pastorale di parroco dei Santi Andrea e Santa Lucia in Cattedrale. Tornare a scommettere sulla nostra chiesa Cattedrale e riconsegnarla come parrocchia, dopo tanti anni, alla nostra città penso sia una grande possibilità per tutta la comunità ecclesiale diocesana per vivere una nuova primavera".

"Un progetto pastorale - commenta don Briziarelli con l'ufficio stampa dell'archidiocesi - che andrà a coesistere con l'incarico di direttore Caritas. Saranno mesi impegnativi, ma con l'aiuto e la preghiera di tutti affidandoci a Dio Padre, sotto la protezione della Madonna delle Grazie non c'è da temere".



