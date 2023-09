Ha preso il via a Terni la "Festa dell'Alternativa", l'evento di Alternativa Popolare in programma fino al primo ottobre presso i Giardini pubblici "La Passeggiata".

Nella tre giorni organizzata dalla sezione umbra di Alternativa Popolare si alterneranno dibattiti politici, eventi culturali, spettacoli e concerti. Diversi stand rappresenteranno le realtà produttive locali. Tra gli incontri previsti, il dibattito di domenica mattina alle 11.00 con Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, e il concerto gratuito delle ore 21.00 di Roberto Vecchioni.

"Alternativa Popolare, il partito che rappresento con orgoglio, organizza questa festa a Terni con numerosi ospiti di alto livello, spettacoli e concerti, perché siamo convinti che alla comunità servano cultura e occasioni di confronto e aggregazione. Investire nella collettività, creando momenti di scambio proponendo dibattiti pubblici sulla politica è fondamentale, a nostro parere, per riportare i cittadini vicino alla cosa pubblica": lo scrive in una nota il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.



