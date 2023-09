Gambero Rosso, record di etichette premiate in Umbria

Sono 17 i vini dell'Umbria che quest'anno hanno ottenuto i Tre bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d'Italia di Gambero Rosso. La regione ha una superficie vitata di circa 13mila ettari, meno del 2% dell'intero patrimonio nazionale ma risultati vengono definiti "eccezionali".

Partiamo da Montefalco - si legge in una nota nella quale Gambero Rosso anticipa i Tre bicchieri della Guida 2024 che verrà presentata il 15 ottobre - dove l'enoturismo è capace di mettere in bottiglia vini autentici, di carattere, ma soprattutto variegati. Si parte dal Sagrantino che convince sempre di più: sei i Tre bicchieri conquistati. Ma ci sono anche le altre anime di Montefalco: il Rosso, in prevalenza da uve Sangiovese; il Montefalco Grechetto e il Montefalco Bianco, frutto di uvaggio dove il Trebbiano spoletino è presente almeno per il 50%. Quest'ultimo è protagonista assoluto nella Doc Spoleto. Sui bianchi, si fa rotta verso Orvieto dove l'indicazione è chiara: sono vini dall'indubbio potenziale d'invecchiamento. Ma "ottimi" sono i rossi Ciliegiolo e del Gamay del Trasimeno, per concludere col Sangiovese che segna la viticoltura di Torgiano, dove la piccola Doc offre pochi "ma buonissimi" prodotti, a partire da quel Vigna Monticchio che fece conoscere i vini umbri nel mondo, per arrivare al Freccia degli Scacchi di Terre Margaritelli.

Ecco i premiati: Cervaro della Sala 2021 Castello della Sala Montefalco Sagrantino 2019 Scacciadiavoli Montefalco Sagrantino 25 Anni 2019 Arnaldo Caprai Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2019 Giampaolo Tabarrini Montefalco Sagrantino Collenottolo 2018 Tenuta Bellafonte Montefalco Sagrantino Exubera 2017 Terre de La Custodia Montefalco Sagrantino Fidenzio 2018 Tudernum Orvieto Cl. Sup. Campo del Guardiano 2020 Palazzone Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2020 Barberani Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2021 Decugnano dei Barbi Primo d'Anfora 2020 Argillae Ràmici Ciliegiolo 2020 Leonardo Bussoletti Spoleto Trebbiano Spoletino Anteprima Tonda 2020 Antonelli - San Marco Sua Signoria 2022 Briziarelli Torgiano Rosso Freccia degli Scacchi Ris. 2020 Terre Margaritelli Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2019 Lungarotti Trasimeno Gamay Poggio Petroso Ris. 2020 Duca della Corgna



Riproduzione riservata © Copyright ANSA