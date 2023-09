Appalti ferroviari sit-in anche a Foligno

"Con 5 euro e 20 centesimi non ci scappa più neanche un panino. Chiediamo di portare il nostro buono pasto ad un livello più dignitoso, 8 euro, non ci sembra di chiedere la luna": è una delle testimonianze raccolte oggi, 29 settembre, nel corso del sit-in dei lavoratori degli appalti ferroviari che si è tenuto a Foligno, in contemporanea con tante altre mobilitazioni in Italia, nel giorno dello sciopero nazionale proclamato unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Salpas Orsa.

Un settore, quello degli appalti ferroviari - riferisce la Cgil - che occupa in Umbria un'ottantina di lavoratori, che si occupano di pulizie, piccole manutenzioni, assistenza alle persone, servizi a bordo treno.

"Ci scusiamo con l'utenza per i disagi che lo sciopero di oggi può aver arrecato - spiega Sandro Gentili, lavoratore degli appalti ferroviari e sindacalista della Filt Cgil Umbria - ma crediamo che, a fronte del forte aumento dei prezzi che si è avuto nell'ultimo periodo, sia non solo giusto, ma assolutamente necessario questo adeguamento. La nostra richiesta, che rivolgiamo sia al committente, Fsi, che alle ditte appaltatrici, è di portare il buono pasto al valore di 8 euro, restando quindi comunque nella soglia di non tassabilità. Ci sembra una richiesta più che ragionevole - ha concluso - e speriamo che questo sia il primo e l'ultimo sciopero necessario per raggiungere questo obiettivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA