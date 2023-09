Tesei, filiera del tabacco asset importante per l'Umbria

"La filiera del tabacco è un asset importante per l'Umbria, un comparto della nostra economia regionale di grande tradizione": a dirlo è stata la presidente della Regione Donatella Tesei, partecipando stamani a Bastia Umbra alla presentazione dell'incontro presso lo stabilimento Deltafina di Jti sulla filiera tabacchicola. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto la governatrice - è di accompagnarla verso le sfide future, facendo sì che sia sempre più sostenibile e competitiva".

"In questa direzione - ha affermato ancora Tesei -, non possiamo che esprimere soddisfazione per l'accordo sottoscritto a marzo tra JTI Italia e il ministero dell'Agricoltura, un accordo che rappresenta un passo ulteriore all'interno di questo percorso che è finalizzato a dare sempre maggior progettualità alle imprese con ricadute positive anche per i lavoratori impegnati nel comparto".



