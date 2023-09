Strappano via la borsa a una donna, 15enne arrestato e 3 denunce

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato e altri tre, di 16, 17 e 18 anni sono stati denunciati dalla polizia in seguito a un furto con strappo della borsetta ad una donna, avvenuto a Santa Maria degli Angeli, nel sottopassaggio della ferrovia.

È stata la stessa vittima che, mentre si recava in commissariato per sporgere querela, nel transitare nei pressi della stazione ha notato e riconosciuto i presunti responsabili.

Gli genti intervenuti, dopo una breve perlustrazione nei pressi della stazione, hanno rintracciato i quattro ragazzi che, dopo essere stati identificati, sono stati sottoposti a perquisizione. I tre minorenni sono stati trovati in possesso di alcune banconote in contanti. Uno di questi, inoltre, aveva un tirapugni e una chiave inglese dei quali non è stato in grado di motivare il possesso.

Sentiti in merito, i tre minorenni - secondo quanto riferisce la questura - avrebbero confermato di aver commesso il furto.

Il quindicenne è stato arrestato per il reato di furto con strappo in concorso, e messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il ragazzo è stato anche denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Gli altri tre giovani, invece, sono stati denunciati per il reato di furto con strappo in concorso.



