La Pietra, per settore tabacco fondamentali accordi di filiera

"Gli accordi di filiera sono uno strumento fondamentale per poter distribuire il reddito all'interno dei singoli comparti, a tutela degli agricoltori e del sistema": a dirlo è stato il sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra, oggi a Bastia Umbra, partecipando all'incontro programmatico sul tabacco organizzato da Jti presso la stabilimento Deltafina di Bastia Umbra. "Le tante aziende italiane attive nel settore del tabacco vogliono rimanere competitive sul mercato, ma per fare in modo che questo accada sono necessari investimenti rilevanti" ha aggiunto.

"Il ministero dell'Agricoltura è al loro fianco in questo percorso - ha sottolineato ancora La Pietra - e il protocollo di intesa siglato a marzo da Jti Italia, che avrà durata triennale e che sarà foriero di investimenti significativi, va proprio in questa direzione. Si tratta - ha concluso il sottosegretario - di un esempio virtuoso che garantisce alle imprese una progettualità di lunga durata ed è quindi un piacere poterne condividere oggi i risultati".

Dall'incontro è tra l'altro emerso che il futuro del tabacco umbro passa attraverso sostenibilità del territorio e innovazione costante. Oltre al sottosegretario hanno partecipato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il vice presidente di Anci Stefano Locatelli, per condividere i risultati del protocollo di intesa per l'acquisto di tabacco siglato lo scorso 20 marzo con il ministero dell'Agricoltura.

Durante l'incontro è emersa la soddisfazione di tutte le parti coinvolte. "Da sempre la nostra azienda è molto attenta alle richieste provenienti dai produttori e dal territorio", ha spiegato Lorenzo Fronteddu, corporate affairs & communication director di Jti Italia. "Il protocollo d'intesa - ha aggiunto - è frutto di quell'ascolto e della nostra vicinanza a una filiera di grande storia e tradizione, alla quale da oltre dieci anni siamo fortemente legati. Ha il grande pregio di dare alle imprese coinvolte nel comparto maggior stabilità economica e una programmazione strategica di lungo respiro: permetterà loro di guardare al futuro oltreché al presente, agevolando gli investimenti e la crescita di tutto il sistema tabacco".



