Toniaccini, ruolo Masset in riserva del Peglia onora Umbria

"Il ruolo di presidente onorario della Riserva MaB, Man and the biosphere, Unesco dell'Umbria di sua eccellenza Christian Masset onora tutta la regione": lo dice il presidente di Anci Umbria e sindaco di Deruta Michele Toniaccini che invia "le più vive congratulazioni" al già ambasciatore di Francia in Italia, spiegando di avere avuto "il piacere e l'onore di conoscere agli eventi promossi dall'avvocato Francesco Paola, presidente della Riserva MaB Unesco del Monte Peglia". "La qualità dei progetti e delle interazioni che ne possono provenire - aggiunge - saranno di altissimo profilo, il ruolo di Masset rende onore all'Umbria intera e ai suoi sistemi di qualità e mi felicito con la Riserva MaB Unesco del Monte Peglia e con il presidente Paola".



