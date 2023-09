Sottani, tutelare i dati dei terzi negli smartphone e nei tablet

Ha tra l'altro evidenziato la "necessità della tutela" delle parti non direttamente interessate dall'indagine non solo nelle intercettazioni ma anche quando vengono acquisiti i contenuti di tablet e smartphone, il procuratore generale di Perugia sentito oggi dalla Commissione giustizia del Senato sulla riforma Nordio.

Il magistrato umbro ha ribadito la sua contrarietà all'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Su questo tema Sottani, rispondendo nei mesi scorsi a una richiesta del presidente della commissione Giustizia della Camera aveva sostenuto che le indagini partite da esposti per presunti episodi di abuso d'ufficio "non di rado fanno emergere fenomeni di malaffare, se non di vera e propria corruzione nella pubblica amministrazione". A suo avviso quindi il reato "si rivela un prezioso grimaldello per scoprire reati di maggiore gravità".

Il procuratore generale umbro ha quindi sottolineato la necessità di cautele "nei confronti di terzi" nel caso delle intercettazioni e quando vengono fatte le copie forensi di dispositivi informatici.

Sottani ha poi parlato del rapporto tra mezzi d'informazione e mondo della giustizia. Evidenziando il "dovere di informare, non solo per rispetto dei giornalisti ma soprattutto dell'opinione pubblica". Durante l'audizione è stato sottolineato il ruolo che ha l'osservatorio "sulla presunzione d'innocenza" istituito dalla procura generale e dall'ordine di giornalisti.



