Intesa guardia finanza-Provincia Perugia per il Pnrr

La Provincia di Perugia e la guardia di finanza unite nel contrasto alle condotte lesive degli interessi pubblici nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con un rapporto di collaborazione e di scambio di informazioni. Lo prevede un protocollo d'intesa firmato dalla presidente Stefania Proietti e dalla comandante provinciale, colonnello Antonella Casazza.

L'obiettivo dell'accordo, in vigore fino a dicembre 2026 - spiegano le fiamme gialle in una nota -, è di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'attività amministrativa con riferimento all'utilizzo di risorse pubbliche, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione o irregolarità connessi alle opere pubbliche in corso di realizzazione o comunque previste nel biennio 2023-2025 con il Pnrr. Più in dettaglio, la Provincia si impegna a mettere a disposizione della guardia di finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità dell'accordo. L'ente comunicherà, ad esempio, i dati relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, rientranti nelle progettualità finanziate con fondi del Piano ed eventuali subappalti.

Anche nel corso della procedura di selezione e scelta del contraente la Provincia potrà fornire input informativi qualificati utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria. La guardia di finanza potrà, quindi, utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica. Nel rispetto delle disposizioni concernenti il segreto investigativo penale, la riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, le fiamme gialle segnaleranno alla Provincia, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, le risultanze dei propri interventi. La Provincia di Perugia, a sua volta, comunicherà al corpo eventuali iniziative assunte o i provvedimenti conseguentemente adottati. “Con questo accordo – ha detto Proietti – si intensificano i rapporti tra il nostro ente e il Corpo in termini di una sempre più proficua collaborazione. Ritengo che questo piano di azione debba andare oltre il Pnrr e in futuro diventare un modus operandi a garanzia di buon governo”. “La tutela degli interessi finanziari delle amministrazioni pubbliche sta diventando il nostro principale obiettivo" ha sottolineato Casazza. "Non solo repressione e controlli dunque - prosegue -, ma supporto e vicinanza agli Enti spesso in difficoltà nelle fasi progettuali. Insieme a voi ci avviamo verso un percorso di crescita virtuosa”. Presenti alla sottoscrizione del protocollo anche i membri del Consiglio provinciale, i dirigenti dell’Ente e rappresentanti della polizia provinciale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA