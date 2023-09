Incentivi della Regione per le caldaie a bassa emissione

Sostituire stufe, caminetti, caldaie alimentati a biomasse, più inquinanti, con impianti di riscaldamento di ultima generazione, ad alta efficienza e a basse emissioni: per incentivare i cittadini umbri, la Regione mette a disposizione 5,5 milioni di euro nel triennio 2023-2025 aggiungendo un secondo incentivo a quello nazionale erogato dal Gestore servizi energetici sulla misura "Conto Termico", per coprire fino al 95% della spesa ammissibile.

Il bando regionale è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Donini alla quale hanno preso parte il vicepresidente della Regione e Assessore all'Ambiente Roberto Morroni, l'amministratore unico del Parco 3A-PTA Marcello Serafini, il direttore generale di Arpa Umbria Luca Proietti, il direttore regionale all'Ambiente Stefano Nodessi Proietti. A illustrarne peculiarità e modalità di partecipazione, Alessia Dorillo, del Parco 3A-PTA, società regionale in house providing cui la Regione ha affidato l'attuazione e la gestione del bando.

"Un intervento di grande valore - ha sottolineato il vicepresidente Morroni - che si inserisce nell'articolato quadro di azioni che la Regione sta portando avanti per la salvaguardia ambientale. Nel gennaio scorso grazie all'Accordo di programma integrativo con il ministero dell'Ambiente, abbiamo ottenuto un finanziamento aggiuntivo di 25 milioni di euro, rispetto ai 4 milioni dello stanziamento iniziale, che ci permettono di agire lungo una serie di direttrici per dare un contributo fattivo al miglioramento della qualità dell'aria, con focus principale sul comprensorio della conca ternana".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA