Comune Spoleto, corretto l'iter per la nomina direttore musei

Nella nomina del direttore dei musei di Spoleto, incarico affidato a Saverio Verini, il Comune "ribadisce quanto già comunicato in altre occasioni: l'iter seguito per la selezione pubblica è assolutamente corretto e si è svolto nel pieno rispetto delle regole e delle procedure". Lo fa dopo la notizia di un esposto delle minoranze (l'ente è guidato dal centrosinistra) e l'apertura di un fascicolo da parte della procura, a carico di ignoti e con l'ipotesi di abuso d'ufficio.

"La Commissione indipendente - sottolinea il Comune in una nota - ha deciso sulla base dei criteri indicati nell'avviso di selezione e i risultati delle mostre, inaugurate durante il Festival dei Due Mondi, dimostrano che la strada scelta è quella giusta".

"L'amministrazione comunale conferma la totale e piena fiducia nella magistratura e nella guardia di finanza a cui sono state affidate le indagini e attende, fiduciosa e serena, l'evolversi del loro operato" conclude il comunicato.



