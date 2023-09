Bandecchi, il sistema IT-alert è la rottura del secolo

Il IT-alert, nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, per il sindaco di Terni Stefano Bandecchi "è la c... del secolo con i soldi delle nostre tasse".

Lo scrive in un post su Instagram con una foto del messaggio che ha permesso alla protezione civile di sperimentare il servizio nel Lazio mentre nei giorni scorsi era toccato anche all'Umbria.

"Se viene un terremoto suona se ci bombardano suona, quindi siccome se ne accorgeranno quando arriva mentre scappate avrete anche questa rottura che suona" ha sostenuto ancora Bandecchi.





