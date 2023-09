Bandecchi, arrivano alert ma 'non sappiamo cosa fare'

"IT-alert? Se mettessimo in moto un'operazione della protezione civile di educazione alla difesa dei cataclismi saremmo a posto e questi messaggi sarebbero utilissimi perché arrivano e so cosa devo fare. Ma siccome non so cosa devo fare e mi arriva solo la parte finale è un bischerata. Prima bisogna mettere a posto tutto se no la gente si ammazza": il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha spiegato le sue critiche al nuovo sistema di allarme pubblico nazionale.

Lo ha fatto con un video su Instagram.

"Non voglio far fare polemiche inutili" ha precisato Bandecchi sostenendo però che "è sbagliato il presupposto". "Non bisogna andare in giro - ha aggiunto - in America, Inghilterra e Australia e vedere che una cosa di questo tipo funziona.

Perché quello è l'ultimo atto di un lungo percorso. Se nelle scuole e nelle università insegnassimo cosa è la sicurezza e mettessimo in modo una operazione della protezione civile alla difesa dei cataclismi saremmo a posto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA