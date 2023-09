Al Morlacchi di Perugia il ricordo collettivo del Vajont

Nel sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont, lunedì 9 ottobre alle 21 al teatro Morlacchi di Perugia, ci sarà un grande ricordo collettivo in forma di racconto corale che coinvolgerà in contemporanea oltre 100 teatri in Italia e in Europa. Coinvolge lo Stabile dell'Umbria e Fontemaggiore in collaborazione con il collettivo Inc e il laboratorio teatrale dell'Università degli Studi di Perugia che si uniscono al comitato promotore La Fabbrica del Mondo e ad altre istituzioni culturali e civili del Paese.

Grandi attori e allievi delle scuole di teatro, teatri stabili e compagnie di teatro di ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale dei teatri e spettatori arruolati come lettori - è detto in un comunicato dei promotori dell'iniziativa - si riuniranno nei posti più diversi per un proprio allestimento di VajontS23 sulla base delle peculiarità del suo territorio. E poi, tutti si fermeranno alle 22.39, l'ora in cui la montagna è franata nella diga.



