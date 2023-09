Torna 'Assisi Teatro Sacro', giornate di studio e spettacolo

Torna dopo la prima edizione del 2017, "Assisi Teatro Sacro": dal 6 all'8 ottobre studiosi provenienti da diversi atenei italiani si troveranno nella città umbra per un convegno di studi a palazzo Bonacquisti, "Vite da santi nella narrazione spettacolare", nel corso del quale si farà il punto della situazione sul genere del teatro sacro. Inoltre si potrà assistere a due spettacoli a ingresso gratuito: il "Ludus Danielis" e "Misa Tango".

"Assisi Teatro Sacro" è organizzata dall'Accademia properziana del Subasio in collaborazione con l'Università di Perugia e il sostegno, fra gli altri, del Comune, con il patrocinio della diocesi.

"Con grande piacere e convinzione - afferma il sindaco Stefania Proietti - il Comune sostiene il ritorno di un appuntamento che, nella sua prima edizione, riscosse notevole apprezzamento di critica e pubblico. E' un evento che coinvolge la città in location straordinarie come il Monte Frumentario e palazzo Bonacquisti. Le rappresentazioni legate dal filo conduttore della narrazione di 'vite esemplari di santi' sono in coerenza e armonia con una città come Assisi che vanta un immenso patrimonio in termini archivistici e di laudari medievali e una straordinaria offerta culturale aperta alla contaminazione di proposte artistiche che spaziano nel tempo e nello spazio".

"L'attenzione - spiega il direttore scientifico, Alessandro Tinterri - si concentra sulla narrazione di vite 'esemplari', tra sacro e profano, nel teatro e nel cinema, in una prospettiva europea, che spazia dal Medioevo al Novecento. La seduta centrale del convegno sarà dedicata al critico e storico teatrale Silvio d'Amico". La direzione artistica degli spettacoli è a cura di Pier Maurizio della Porta. Il 6 ottobre alle ore 21.00 a palazzo Monte Frumentario, esordio con il più antico esempio di teatro musicale occidentale, il "Ludus Danielis", un testo del 13/o secolo opera degli Scholares della cattedrale di Beauvais.

Il 7 ottobre sempre alle ore 21.00 a palazzo Monte Frumentario appuntamento con "Misa Tango", messa composta in un linguaggio moderno, scritta da Luis Bacalov sui ritmi e le melodie del tango. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail a psmah5@gmail.com



