Tesei chiede 'ottimizzazione' in gestione liste d'attesa

Una "ancora maggiore ottimizzazione nella gestione" delle liste d'attesa in sanità è stata sollecitata dalla presidente della Regione Donatella Tesei durante la riunione con i vertici regionale. In particolare ha sollecitato "una verifica puntuale delle agende e maggiori controlli nelle varie strutture che erogano le prestazioni al fine di arrivare a fine anno con 35 mila pazienti totali in lista di attesa".

La presidente - riferisce Palazzo Donini - si è inoltre riservata di valutare la possibilità di ripetere un piano straordinario per il prossimo anno, "allo scopo di riuscire ad avere un equilibrio strutturale rispetto alla nuove prestazioni richieste".



