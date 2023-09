Simona Meloni (Pd), sulla caccia scontro politico tra Lega e FI

"Il siparietto andato in scena oggi in Aula, che ha visto protagonisti l'assessore regionale all'Agricoltura Morroni e la consigliera Puletti (Lega), è stata la dimostrazione che sulla caccia, così come avevamo già detto giorni fa, si sta consumando uno scontro politico tra Lega e Forza Italia": lo afferma la capogruppo regionale Pd, Simona Meloni, evidenziando che "su questo tema, gli attacchi ingiustificati rivolti al Pd dalla consigliera Puletti sono, con tutta evidenza, il tentativo malriuscito di mascherare le difficoltà di una maggioranza incapace di governare tenendo insieme le forze politiche che la compongono".

"Invitiamo dunque la consigliera Puletti - conclude Simona Meloni, secondo quanto riferisce una nota della Regione - ad assumersi le proprie responsabilità, dato che si sta dimostrando del tutto incapace di sostenere concretamente le ragioni di alcune associazioni di cacciatori del tutto ignorate dal governo regionale, che, le ricordiamo però, è guidato proprio da un membro autorevole della sua maggioranza".



