L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha osservato un minuto di raccoglimento per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Lo ha fatto nel corso della seduta di stamani in corso per il question time e altri atti.

A chiedere il minuto di silenzio è stato il conigliere del Pd Tommaso Bori, segretario regionale del partito. Il raccoglimento è stato quindi fatto osservare dal presidente Marco Squarta, Fratelli d'Italia.



