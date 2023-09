'Il Pantheon' del Perugino, itinerari attraverso l'Umbria

" Un unico progetto per quattro Comuni, Bettona, Deruta, Marsciano e Perugia, per valorizzare le opere di Pietro Perugino presenti nei rispettivi territori seguendo un filo rosso rappresentato proprio alle diverse fasi della vita dell'artista: si tratta del "Pantheon di Pietro Perugino, itinerari attraverso l'Umbria", presentato in una conferenza stampa a Palazzo Donini, a Perugia.

L'itinerario nei quattro comuni si propone di ripercorrere l'intera attività artistica di Pietro Perugino dalle opere giovanili a quelle della tarda produzione. Il percorso offrirà l'occasione per parlare della giovinezza di Perugino (affresco di Deruta e affreschi di Marsciano), della fase avanzata della sua vita lavorativa (i due dipinti della Pinacoteca Comunale di Bettona) e dell'attività finale, con l'affresco della Chiesa di San Severo a Perugia e Cappella dell'Annunziata a Fontignano, dove Perugino morì nel 1523. A Perugia saranno oggetto di attenzione anche gli affreschi del Nobile Collegio del Cambio, capolavoro dell'artista realizzato tra il 1498 e il 1500, e le numerose opere conservate nella Galleria nazionale dell'Umbria.

Si inizia giovedì 28 settembre, alle 17.00, a Deruta, nella Sala del Consiglio e alla Pinacoteca Comunale; alle 19.00 a Fontignano, nella piazza di Pietro Perugino e alle 21.00 nella Sala Capitini, a Marsciano. Sabato 30, alle 18.00 sarà la volta di Bettona, con appuntamento al Teatro Excelsior a Passaggio di Bettona.



