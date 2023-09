Fugge dopo l'arresto, proseguono le ricerche

Proseguono ma hanno dato finora esito negativo le ricerche dello straniero che nella notte tra domenica e lunedì era stato arrestato dai carabinieri di Castiglione del Lago poiché trovato a bordo di un'auto rubata, all'interno della quale nascondeva un'arma da fuoco con matricola abrasa, riuscendo però a fuggire mentre veniva trasferito in caserma. Numerosi i mezzi e il personale impiegati dall'Arma nelle battute.

L'indagine è coordinata dalla procura di Perugia e si svolge nel massimo riserbo.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, l'uomo, alla vista dei carabinieri ha cercato di fuggire con la vettura, venendo però raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Nelle fasi di accompagnamento in caserma per gli adempimenti di rito, è tuttavia riuscito a sottrarsi al controllo dei militari fuggendo nelle campagne vicine.

L'auto e la pistola sono state sequestrate e su di esse sono stati avviati accertamenti tecnici.



