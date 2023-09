Dal 4 ottobre i concerti della Gioventù musicale Foligno

Sono già 800 gli studenti del territorio di Foligno che si sono abbonati alla stagione dei concerti della Gioventù musicale Foligno. Sono previsti 13 concerti, per lo più mattutini, ha annunciato il maestro Giuseppe Pelli, direttore artistico dell'iniziativa nel corso della presentazione ricordando la collaborazione con gli istituti scolasti superiori della città.

Tutti i concerti avranno luogo all'Auditorium San Domenico, tranne quello straordinario di primavera, in occasione dei 30 anni della fondazione di Gioventù musicale Foligno, che si terrà il 21 marzo nel chiostro della scuola media Piermarini.

Il concerto inaugurale è in programma il 4 ottobre alle 11.00 con il Quartetto Saxofonia. Il coro di voci bianche del Conservatorio di musica di Perugia si esibirà con le musiche della tradizione natalizia il 20 dicembre, alle 11.00, mentre nella stessa serata, alle 21.00, si terrà il concerto di Natale con un omaggio a Giacomo Puccini con Chiara Giudice (soprano) e lo stesso Giuseppe Pelli al pianoforte.

Gli abiti della Giudice saranno confezionati dalla sezione moda dell'Istituto Orfini di Foligno.

L'orchestra sinfonica del conservatorio di musica Morlacchi di Perugia sarà all'Auditorium San Domenico il 30 gennaio con musiche tratte dal grande repertorio sinfonico.

La stagione si concluderà a giugno con due appuntamenti: il 6 un recital di chitarra di Agatino Scuderi con la consegna delle dieci borse di studio da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno (da 300 euro l'una) sul tema bandito dalla Gioventù musicale Foligno su Giacomo Puccini; il 21 concerto dell'orchestra da camera del conservatorio Morlacchi in occasione della Festa europea della musica.

L'assessore all'istruzione Paola De Bonis ha ricordato l'importanza del "percorso formativo, con un'impronta di alto livello, che coinvolge i giovani perché l'educazione musicale non viene insegnata". Per l'assessore alla cultura, Decio Barili, "Foligno è ormai un punto di riferimento per la musica classica". Il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Paolo Verducci, ha sottolineato che "si tratta di un evento che rientra proprio nei fini istituzionali della nostra attività".



