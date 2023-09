Approvata legge per valorizzare la birra artigianale umbra

Con voto unanime dell'aula (18 voti), l'Assemblea legislativa ha dato il via libera alla legge che prevede 'Misure per la valorizzazione e promozione della birra agricola e artigianale', di iniziativa dei consiglieri della Lega, Paola Fioroni (prima firmataria), Stefano Pastorelli, Eugenio Rondini, Daniele Carissimi; Daniele Nicchi-Misto, (tra i promotori della legge anche Francesca Peppucci, già consigliere regionale ed attualmente Europarlamentare).

La legge ha tra i principali obiettivi di incentivare e sostenere il settore puntando anche alla creazione di nuove imprese e l'utilizzo di prodotti provenienti dall'interno dei confini regionali, è detto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa di Palazzo Cesaroni. Prevista una dotazione finanziaria di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025.

Prima del voto sull'atto, Paola Fioroni, di concerto con la Giunta e con l'Assessorato ha annunciato e presentato alcuni emendamenti allo scopo - come la stessa prima firmataria ha sottolineato - di "rendere ancora più operativa la legge".

Prevedono una maggiore specificazione di alcuni passaggi della legge, senza alterare la sostanza del dettato normativo approvato dalla seconda Commissione.



