Al teatro Instabili di Assisi il festival degli Strabismi

Dal 27 al 30 settembre al Piccolo teatro degli instabili di Assisi si terrà la nona edizione del festival Strabismi dedicato al teatro e alla danza contemporanea che pone l'attenzione sui giovani talenti emergenti del panorama italiano.

"Fin dalla prima edizione siamo sempre andati a caccia di quegli artisti che ancora non hanno avuto modo di mostrare il frutto del loro lavoro e della loro ricerca artistica su palchi importanti" dice Alessandro Sesti, curatore del festival in una nota. "Non pensiamo che Strabismi lo sia - aggiunge -, piuttosto ci vediamo come un trampolino per questi giovani talenti. Molte sono infatti le compagnie che dopo avere attraversato la nostra realtà hanno trovato spazio in prestigiosi cartelloni nazionali e internazionali. Quest'urgenza nasce dalla totale assenza di attenzione verso le nuove generazioni, a livello generale nel nostro Paese e ancor più nell'ambiente artistico e teatrale.

Come possiamo trovare i grandi nomi del futuro se oggi non diamo loro alcuno spazio?".

Si inizia, il 27 settembre con il nuovo spettacolo dell'inedito duo Puscibaua/Impegnoso dal titolo Nuove abitudini per la notte.



