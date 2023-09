A Deruta uno sportello di ascolto contro il gioco d'azzardo

Anche Deruta è in prima linea per contrastare il gioco d'azzardo e, a tal fine, ha aperto uno sportello di supporto e di ascolto presso la Casa della cultura e dell'associazionismo.

Martedì mattina l'inaugurazione con il sindaco Michele Toniaccini, il vicesindaco Cristina Canuti e il responsabile dello sportello, Matteo Maiorano, di Anglad Umbria.

Lo sportello, il cui accesso è gratuito e all'interno del quale viene garantito l'anonimato, è attivo ogni martedì dalle 18.30 alle 20.30.

L'iniziativa fa parte del progetto "Fai il tuo gioco: non azzardare", promosso insieme alla zona sociale 4, in collaborazione con la Regione Umbria e l'Associazione nazionale genitori lotta alla droga- sezione Umbria.

"Intendiamo dare il giusto supporto - ha affermato il sindaco Toniaccini - a tutte le persone con disturbo da gioco d'azzardo e contribuire a monitorare un fenomeno non solo in crescita, ma che presenta anche preoccupanti risvolti negativi sia in termini giuridici, sia economici e sociali. L'apertura dello sportello significa garantire un valido punto di riferimento e di sostegno. Sappiamo quanto il fenomeno sia in costante crescita e diffuso tra la popolazione".

"Deruta - ha aggiunto il vicesindaco Canuti - è attenta a tutte le forme di disagio sociale. Oggi con l'apertura del Gap diamo una risposta a tutte le fasce di età, con particolare riferimento a quelle più giovani".

"Il servizio - come ha spiegato il responsabile Maiorano - si rivolge a tutte le persone che presentano un problema con il gioco d'azzardo e ai loro familiari. E' gestito da Anglad Umbria che, da anni, si occupa di fronteggiare la problematica delle dipendenze patologiche".



