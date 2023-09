Tesei, non tagliamo le risorse alla sanità

"Non stiamo tagliando risorse economiche alla sanità regionale, ma ottimizzando le spese. Dove serve, come nel caso dell'elisoccorso, le risorse ce le mettiamo eccome": a dirlo è la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, presentando a Foligno il nuovo servizio di emergenza urgenza che entrerà in funzione agli inizi del prossimo anno e che richiederà un impegno di spesa di 25 milioni di euro in sei anni.

"L'obiettivo fin dal primo momento del mio mandato - ha detto la governatrice - è stato di migliorare il servizio sanitario umbro attraverso l'applicazione di nuovi e l'ottimizzazione delle risorse economiche a disposizione. Qualcuno potrebbe obiettare che che si è arrivati all'elisoccorso dopo troppi anni, ricordo che siamo stati chiamati a gestire una pandemia mondiale che era il Covid. Ma la riorganizzazione sanitaria di questa regione non è stata mai persa di vista ed il servizio che oggi abbiamo presentato è una delle risposte che stiamo dando - ha concluso Tesei - nell'ottica di una nuova visione della sanità umbra".



