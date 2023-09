Dall'Università per stranieri impegno contro discriminazioni

L'Università per stranieri di Perugia organizza il concorso fotografico "#EndGenderStereotypes" "a favore dell'inclusione e della piena valorizzazione di ogni diversità". Ad esso possono partecipare gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale nell'anno accademico 2022/2023 e in quello 2023-2024, nonché gli Erasmus incoming.

II materiale fotografico dovrà essere inoltrato attraverso la piattaforma online dell'università all'indirizzo: https://www.unistrapg.it/it/node/1067 entro il 20 ottobre prossimo, accompagnato da una dichiarazione di originalità e da una breve descrizione dell'opera. Una commissione giudicatrice formata da personale docente e tecnico-amministrativo - è detto in un comunicato di palazzo Gallenga - valuterà le opere in base ai criteri di coerenza, originalità, efficacia comunicativa e qualità tecnica. Gli scatti vincitori andranno a comporre un calendario che sarà distribuito presso l'università e fuori, "quale testimonianza dell'impegno del corpo studentesco nel contrasto ad ogni forma di violenza, persecuzione e discriminazione di genere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA