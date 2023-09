Crescono servizi e qualità all'aeroporto San Francesco d'Assisi

"Il nostro aeroporto negli anni scorsi ha vissuto, come tutti i piccoli scali, una fase in cui vi era poca offerta di voli e poche destinazioni collegate.

Grazie ad un deciso piano di sviluppo ha poi intrapreso un importante processo di potenziamento, che ha recentemente permesso al 'San Francesco d'Assisi' di arrivare ad essere il secondo miglior aeroporto per crescita in Europa": lo scrive in una nota la società di gestione dello scalo umbro evidenziando che "dietro ai numeri c'è molto altro: servire, con i più alti standard in termini di sicurezza e qualità passeggeri e compagnie aeree".

"Un successo - prosegue la nota - possibile grazie ad un grande lavoro di tutte le maestranze", che ha portato ad innalzare gli standard qualitativi dei servizi nonostante i forti incrementi di traffico: con una percentuale di ritardi causati dal gestore inferiori al 2% sul totale, consegna del primo bagaglio in meno di 7 minuti dall'atterraggio, tempi di transito per la sicurezza percepiti positivamente da oltre l'85% del totale dei passeggeri, operazioni di check-in ed imbarco svolte nel rispetto dei target assegnati dalle compagnie aeree e una percezione sul livello di comfort e pulizia con oltre l'87% di gradimento.

I collegamenti - si sottolinea - sono passati in pochi anni da 5 a 16 ed i voli di linea settimanali da meno di 40 a 100.

Numerosi servizi sono stati aggiunti all'interno del terminal, tra i quali postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, Wi-fi gratuito ed illimitato, spazi dedicati per famiglie e bambini, sala fumatori, sala business, nuove attività commerciali, nuovi autonoleggi e un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza. All'esterno sono stati fra inoltre aggiunti oltre 200 nuovi posti auto, un nuovo sistema di automatizzazione dei parcheggi, uno spazio dedicato a chi viaggia con la bicicletta, due stalli per la ricarica di auto elettriche.

La stagione Iata "Summer 2023" sarà intanto operativa fino a fine ottobre, con alcune rotte estive che saranno estese per permettere di viaggiare in occasione del ponte del primo novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA