Avvicendamento al nucleo della guardia finanza di Perugia

Il tenente colonnello Doriano Primiano Di Salvatore, dopo due anni, lascia il comando del nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia, per assumere un altro incarico presso il Comando interregionale dell'Italia centro-settentrionale di Firenze. Al suo posto il pari grado Enrico Fiorenza.

Originario di San Castrese di Sessa Aurunca, 40 anni, sposato con un figlio, arruolatosi nel 2002, il tenente colonnello Fiorenza - si ricorda in una nota delle fiamme gialle -, laureato in scienze della Sicurezza economico-finanziaria, ha prestato servizio in diversi reparti, maturando una diversificata esperienza operativa e di staff in tutti i settori della missione istituzionale.

La comandante provinciale, colonnello Antonella Casazza, nel ringraziare il tenente colonnello Di Salvatore "per l'impegno profuso e la dedizione dimostrata in questi anni, augura al tenente colonnello Fiorenza ogni meritata soddisfazione nel nuovo prestigioso incarico".



