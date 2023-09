Adisu, 1.476 richiedenti posto letto idonei a borse studio

"Sono 6.673 di cui 1.476 richiedenti posto letto gli idonei a ottenere le borse di studio per l'anno accademico 2023/24": lo comunica con una nota l'agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, informando che si è conclusa la procedura per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario. Gli esiti istruttori "hanno determinato il numero degli idonei in 6.673 di cui 1.476 richiedenti posto letto" viene aggiunto.

"Le attività istruttorie - si legge ancora nella nota - sono state realizzate a partire dal 5 settembre, data di chiusura del bando pubblico che ha consentito la presentazione delle istanze da parte degli studenti già iscritti o che intendono iscriversi ai corsi delle università regionali e delle istituzioni di istruzione terziaria operanti in Umbria. Adisu conferma la disponibilità di 315 posti letto aggiuntivi rispetto allo scorso anno accademico che portano il totale dei posti letto disponibili per l'anno accademico 2023-2024 a 1.060. Gli studenti idonei che risultassero non assegnatari anche ad esito degli ulteriori steps istruttori potranno contare, nel caso di presentazione all'agenzia di contratto a titolo oneroso, su un importo della borsa di studio maggiorato di 1.800 euro cui si aggiungeranno, come lo scorso anno accademico, 1.500 euro di contributo straordinario dell'Agenzia. In ogni caso l'Agenzia - conclude la nota - si attiverà ulteriormente per acquisire la disponibilità di un immobile da adibire a studentato per almeno ulteriori 120-150 posti letto."



