Ancora un successo per la Corri per Leo, la manifestazione podistica, ideata dalla Fondazione Avanti Tutta, nell’edizione 2023 (la quarta) che si è tenuta domenica 24 settembre al percorso verde di Perugia ha ottenuto 200 iscritti. Un successo che migliora leggermente la partecipazione rispetto a quella dell’anno precedente e che testimonia quanto sia ancora vivo il ricordo di Leonardo Cenci.

La gara competitiva da 9,8 chilometri ha visto tagliare per primo il traguardo il keniano Simon Kibet Loitanyang (TX Fitness) con il tempo di 31:20. Una prestazione di assoluto livello, che ha sorpreso anche Alessio Malfagia (Podistica Lino Spagnoli), vincitore della scorsa edizione, quest’anno secondo con il tempo di 32:57. Terzo il giovane (classe 2003) Andrea Lombardo Facciale dell’Atletica Umbertide.

Nella categoria femminile successo per Giulia Giorgi (diciannovesima nella classifica generale) dell’Atletica Avis Perugia con il tempo di 37:15. Seconda tra le donne Linda Garfagna della Gubbio Runners, mentre si è classificata terza la perugina Flavia Bigarini (TX Fitness).

Nella graduatoria per società, successo per l’Atletica Avis Perugia (25), che ha preceduto rispettivamente Atletica il Colle (18) e Grifo Runners Perugia (17).

Poco dopo la partenza della gara competitiva (9.30), ha preso il via con una buona partecipazione anche la passeggiata non competitiva da 2.5 chilometri.

“Siamo soddisfatti per la riuscita di questa quarta edizione – dichiara il presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – e per lo spirito di partecipazione mostrato dai tanti atleti. Ognuno ha voluto ricordare Leo e celebrare il suo impegno per lo sport, la corsa in particolare e soprattutto la sua grande vicinanza alle persone con malattia oncologica. Approfitto per ricordare una sua grande idea, l’Onco Taxi, che proprio in questi giorni celebra i suoi 6 anni di attività. Un servizio importante, che consente a tanti malati di poter usufruire di un trasporto gratuito per la cura della propria abitazione alla struttura sanitaria di riferimento. Tanto per dare dei numeri, nell’ultimo anno sono stati effettuati oltre 450 servizi di trasporto”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA