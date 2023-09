Sindaca Assisi, Napolitano protagonista indiscusso in politica

La sindaca di Assisi Stefania Proietti, a nome dell'amministrazione comunale e della città, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano. "È stato un protagonista indiscusso della vita politica italiana, ministro, presidente della Camera dei deputati, senatore e Capo dello Stato i cui meriti e le cui azioni sono ben conosciuti" ricorda.

"È stato anche un amico della città di Assisi - sottolinea la sindaca in una nota - con tre visite ufficiali che hanno lasciato il segno. La prima, appena eletto al Quirinale, nel 2006, per i 20 anni dello Spirito di Assisi, poi nel 2011, a dicembre, per assistere al concerto di Natale nella Basilica di San Francesco, e infine nel 2012 dove al Cortile dei Gentili si confrontò con il cardinale Ravasi. Molto clamore destarono le sue parole in quell'incontro dove il presidente Napolitano si dilungò su temi come la pace, il dialogo, l'Europa, il bene comune, e furono considerate dei veri e propri rimproveri alla classe politica del momento incapace di intercettare le esigenze dei cittadini, di pensare all'interesse generale e di rinnovarsi".

Il Comune ricorda poi che "diverse" sono state poi le partecipazioni del presidente Napolitano alla marcia della pace PerugiAssisi "a testimonianza di quanto il tema della pace gli fosse caro".



