Aronc si attiva per trasporto pazienti pet a Foligno

Gli Amici della radioterapia dell'Umbria si attivano per garantire il trasporto a Foligno dei pazienti che si sarebbero dovuti sottoporre a pet tac all'ospedale di Perugia, macchinario ora fermo per un guasto. Il consiglio direttivo dell'associazione si è riunito con urgenza per esaminare la situazione.

In una nota Aronc evidenzia "il rammarico per il disagio per i pazienti oncologici" e "preoccupazione per i tempi di installazione della nuova apparecchiatura" al Santa Maria della Misericordia.

Aronc "preoccupata per l'emergenza che si è creata" ha ritenuto di mettere a disposizione le proprie forze e si è impegnata in pieno accordo con Anpas, Associazione nazionale pubbliche assistenze per "garantire il trasporto dei pazienti dell'area di Perugia, del Trasimeno e di Città di Castello all'ospedale di Foligno per tutto il periodo necessari".

"D'intesa con il presidente Ampas Marco Prestipino è stato deciso di dare concreto sostegno ai pazienti di ogni parte dell'Umbria nel trasferimento dalla loro abitazione allo ospedale di Foligno" ha annunciato il presidente Aronc Manlio Bartolini.



