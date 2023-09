Ad Antognolla la sesta edizione dell'open di golf

Sesta edizione per l'Antognolla open di golf, torneo annuale che quest'anno ha ospitato una novantina di partecipanti e fatto registrare 210 presenze totali, con una veste "più speciale". A sottolinearlo il magnate russo con passaporto britannico Andrey Yakukin.

L'Antognolla open precede infatti la Ryder cup, la più importante manifestazione golfistica al mondo, che si terrà tra qualche giorno a Roma. "Abbiamo anticipato la data rispetto allo scorso anno, in modo da permettere a chi sarà a Roma di essere anche ad Antognolla", ha aggiunto durante un incontro con la stampa sul tema "Antognolla Open, ruolo dell'Italia nello scenario internazionale, importanza delle Ryder Cup".

Inserendosi in un contesto di crescita nazionale e mondiale del movimento golfistico, Antognolla golf lavora per "giocare un ruolo sempre più importante nell'offerta turistica, non solo regionale". Un percorso che si concretizzerà con l'Antognolla resort, struttura ricettiva che sarà ultimata entro pochi anni interessando anche lo storico castello.

Intanto, in occasione dell'Antognolla open, evento "pensato per consolidarsi negli anni" e che attira non solo membri del club, è stato annunciato che dopo l'ammodernamento del campo da golf si sta costruendo la clubhouse con una nuova area di allenamento, la social green. Estesa per 3 mila metri quadrati, la nuova area offrirà spazi per i golfisti e sarà allo stesso tempo anche l'ambientazione per occasioni di intrattenimento.





