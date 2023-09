Studenti delle superiori 'alla prova' della Costituzione

"Una Costituzione alla prova dell'esperienza" è stato il tema di un incontro che l'Università degli Studi di Perugia ha tenuto, al Dipartimento di Giurisprudenza, con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori per i 75 anni della Carta. "Il settantacinquesimo anniversario dall'entrata in vigore ci offre la preziosa opportunità di promuovere la riscoperta dei valori fondamentali in essa sanciti" ha sottolineato il rettore, Maurizio Oliviero.

"Tali valori, che sono universali e sfidano il tempo, il cambiamento dei costumi o le congiunture sociali e politiche, comprendono, nella loro stessa essenza, la dignità della persona e del lavoro, la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, l'etica e la legalità, strumenti indispensabili per la costruzione di una società migliore e più giusta" ha aggiunto.

"Poiché costituiscono il cuore stesso della nostra nazione - ha affermato ancora Oliviero -, sentiamo il dovere di condividerli con le giovani studentesse e i giovani studenti che, oltre a rappresentare il futuro, costituiscono la parte più vitale e dinamica del nostro presente. Ciò affinché ne comprendano le profonde ragioni e la genesi e con passione raccolgano il prezioso testimone affidatoci dai padri costituenti, divenendone convinti e consapevoli custodi". Il rettore -è detto in un comunicato dell'Ateneo - ha ringraziato l'ufficio scolastico regionale, guidato da Sergio Repetto, e il servizio Rai per il sociale, con il direttore, Giovanni Parapini, "con cui stiamo portando avanti quest'opera di sensibilizzazione, possiamo contribuire a formare cittadini informati e responsabili, pronti a promuovere e a difendere i princìpi su cui si fonda la nostra società". L'incontro è stato aperto dai saluti del professor Andrea Sassi, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. A concludere una lectio magistralis di Anna Finocchiaro, già senatrice e ministra per le Pari opportunità, dal titolo "Una società giusta".



