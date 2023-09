Rissa al centro di accoglienza, denunciati tre giovani

Sarebbe nata a causa di un'incomprensione linguistica una rissa tra cittadini stranieri al centro di accoglienza di Perugia, in seguito alla quale la polizia di Stato ha denunciato tre giovani: un cittadino egiziano di 27 anni, un nigeriano di 23 e un cittadino del Burkina Faso di 19.

Giunti sul posto a seguito di chiamata al Numero unico di emergenza, gli agenti della polizia di Stato di Perugia hanno separato i contendenti, ancora tra loro in lite, riuscendo a riportare la calma.

Dalle prime ricostruzioni - riferisce la questura - è emerso che la rissa sarebbe scaturita, come detto, da un'incomprensione linguistica tra i cittadini stranieri che, andati in escandescenza, hanno dato luogo alla violenta lite tra di loro.

I tre giovani sono stati accompagnati in questura e denunciati per il reato di rissa. Per evitare nuovi episodi analoghi, uno di loro è stato allontanato e portato in un altro centro di accoglienza.



