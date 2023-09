Prisco, il ministero cerca le aree più idonee per i Cpr

"Il Ministero sta facendo con le prefetture di tutte le regioni una ricerca sulle aree più idonee per la realizzazione dei Cpr. Servono luoghi sicuri per facilitare e sveltire le procedure di espulsione dei migranti irregolari": lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione, a Perugia, dell'iniziativa "L'italia vincente". "Nei Cpr andranno gli immigrati irregolari - ha aggiunto - ma la precedenza alle espulsioni la vogliamo dare a chi rappresenta una pericolosità sociale. L'idea è di farne almeno uno per regione e iniziaremo dalle aree più idonee".

"Non è una misura, come qualcuno ha gridato, da lager o da galera - ha sottolineato ancora Prisco -, ma semplicemente l'attuazione di una derivazione di un accordo del Consiglio europeo del 2018 che chiedeva agli stati di realizzare dei centri per i rimpatri; ovviamente in aree che non rappresentino un allarme per i cittadini e costruiti in modo da far operare in sicurezza anche le forze dell'ordine".



