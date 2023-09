Legale, Usl Umbria si è attenuta a prescrizioni Consulta

"Abbiamo evidenziato al Collegio come l'azienda si sia attenuta scrupolosamente alle prescrizioni della Corte costituzionale e non avendo riscontrato, tramite verifica medica, la sussistenza di uno dei requisiti indicati, non abbia quindi proceduto all'individuazione delle modalità attuative del suicidio medicalmente assistito, come riscontrato nell'ordinanza del primo giudice": lo ha sottolineato l'avvocato Pietro Laffranco al termine dell'udienza del tribunale civile di Perugia nella quale è stato esaminato il reclamo di Laura Santi.

"La ricorrente - ha aggiunto - non versa ancora, fortunatamente, nelle condizioni individuate dalla Corte per accedervi".

"Per altro, la difesa della Santi - ha evidenziato ancora l'avvocato Laffranco - non ha impugnato alcuni capi dell'ordinanza di primo grado divenuti quindi definitivi, tra cui proprio quello su cui hanno insistito, per cui il ricorso appare inammissibile sul punto. Naturalmente, nulla osta a nuove richieste di verifica medica in caso di mutamento delle condizioni di salute, che potranno essere confortate da un nuovo parere del Cer ormai costituito."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA