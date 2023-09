Il 26 settembre si riunisce l'Assemblea legislativa

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà martedì 26 settembre, alle ore 9.30, nella sede di Palazzo Cesaroni, a Perugia.

All'ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata (question time), atti amministrativi, proposte di legge, mozioni. Tra gli argomenti che saranno trattati lo stato d'avanzamento del Pnrr con l'intervento in aula della presidente della Giunta Donatella Tesei.

La seduta - ricorda l'Assemblea in una nota - potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube e sul sito istituzionale dell'Assemblea (Alumbria.it), dove saranno anche disponibili i lanci Acs sugli atti discussi, curati dall'Ufficio stampa di Palazzo Cesaroni.



