Firmato un protocollo per la promozione della salute

Un protocollo d'intesa "per attivare ed implementare azioni di sistema che facilitino dialoghi costruttivi, oltre che un'efficace interrelazione ed integrazione tra istituzioni ed enti, per favorire e condividere eventi volti a migliorare il benessere del cittadino" è stato sottoscritto nella sede della Provincia di Perugia da Anci Umbria, Federsanità Anci Umbria e Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Perugia e Terni, ente rappresentativo di 18 professioni sanitarie a livello regionale, con oltre 3.000 iscritti.

Alla sigla del protocollo erano presenti il presidente di Anci Umbria e sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, il presidente di Federsanità Anci Umbria e sindaco di Giano dell'Umbria, Manuel Petruccioli, e il presidente dell'Ordine Tsrm e Pstrp di Perugia e Terni, Federico Pompei.

"Con questo protocollo - ha spiegato Toniaccini - andiamo ad intraprendere un nuovo percorso di informazione dei servizi svolti da questi professionisti e rivolti ai cittadini. Servizi essenziali, indispensabili per la tutela della salute delle nostre comunità. Anci si prende un impegno importante per promuoverne l'azione e diffondere la conoscenza delle loro attività attraverso incontri mirati sul territorio con il coinvolgimento delle istituzioni a tutti i livelli".

Manuel Petruccioli ha affermato che Federsanità Anci Umbria "metterà a disposizione una sua Academy. Un'Academy di caratura nazionale dove tutte le professioni con questo protocollo potranno attingere, attivarsi per poter usufruire dei corsi di formazione a livello sanitario".

Il protocollo, di durata biennale e rinnovabile, prevede varie azioni tra cui la promozione delle buone prassi e sviluppo di nuove iniziative su aree ed attività di interesse generale; la collaborazione nell'organizzazione e realizzazione di percorsi di informazione, accompagnamento, orientamento e formazione in riferimento alla promozione della salute ed alla prevenzione; la promozione e l'attivazione di network a carattere anche locale e/o tematico, finalizzati a favorire i percorsi della co-progettazione e della co-programmazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA