Fioroni, l'export umbro meglio della media nazionale

E' una fotografia di un export umbro "che ha performato meglio della media nazionale" quella tracciata dall'assessore regionale Michele Fioroni in occasione di due iniziative promosse dall'Osservatorio regionale sul settore, che si sono svolte a palazzo Donini.

"Stiamo intrecciando banche dati nazionali con quelle regionali per cercare di individuare le aree e i Paesi che possono rappresentare un'opportunità" ha aggiunto.

"Subiamo un calo - ha detto Fioroni - un po' sul settore metallurgico perché la provincia di Terni risente degli aspetti congiunturali soprattutto per gli ordini dalla Germania, cliente fondamentale per l'acciaio. Molto molto bene invece l'industria di Perugia, soprattutto meccanica e tessile. Settori nei quali in alcune aree-mercati ci sono opportunità".

Nel corso dell'incontro sono stati presentati in particolare il rapporto elaborato dall'Aur "Le esportazioni dell'Umbria: mercati e prodotti" e il premio Export Umbria Ambassador realizzato dalla Regione in collaborazione con Sviluppumbria, al quale a novembre sarà dedicata un'intera giornata. Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2023 all'indirizzo Pec sviluppumbria@legalmail.it, anche tramite le associazioni datoriali.

L'amministratore unico di Aur, Alessandro Campi, ha sottolineato che dal report emerge che i primi cinque partner commerciali dell'Umbria sono Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna e Belgio, con una rilevante crescita dell'incidenza del mercato americano, grazie ad una performance dei prodotti umbri migliore di quella nazionale. L'Umbria vanta inoltre una specializzazione esportativa molto marcata, sia rispetto all'Italia, che rispetto all'Europa, soprattutto in corrispondenza dei prodotti siderurgici e negli oli e grassi vegetali e animali.

In termini macro, le esportazioni umbre nel 2022 hanno superato i 5,8 miliardi di euro, due terzi circa generati dalla provincia di Perugia e un terzo dalla provincia di Terni mentre il tasso di crescita nominale rispetto al 2021 ha toccato il 24% (12,7% in termini reali) a fronte del 20% nazionale.



