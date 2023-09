Agabiti, nuove misure per i servizi abitativi agli studenti

L'assessore regionale Paola Agabiti, durante l'inaugurazione del ristrutturato Padiglione D della Casa dello Studente, ha annunciato misure a favore degli studenti che, pur risultando idonei a seguito dell'istruttoria delle domande relative all'anno accademico 2023-2024, non potranno accedere al servizio abitativo per indisponibilità di posti letto.

In analogia a quanto già disposto per il precedente anno accademico c'è infatti l'adozione, da parte dell'Agenzia per il diritto allo studio, di ulteriori misure di sostegno, per un importo massimo di 1.500 euro. Somma che aggiunta ai 1.800 euro delle borse di studio metterà a disposizione dei beneficiari 3.300 euro.

"Come ha quindi ribadito l'assessore anche quest'anno purtroppo non si riuscirà a garantire a tutti gli aventi diritto il posto letto" ha commentato Lorenzo Mazzola, garante degli studenti Adisu, intervenendo all'inaugurazione dopo le parole della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e dell'assessore Agabiti.

"Lo scorso anno - ha detto - su circa 1.300 domande e aventi diritto sono stati assegnati solo 700 posti letto, con la metà che è rimasta senza alloggio. Quest'anno si dice che saranno 1.032 i posti letto assicurati, ma questo significa che oltre 300 matricole non lo avranno".

Alla richiesta quindi di un "piano di investimenti strutturali", l'assessore Agabiti ha così risposto: "Non abbiamo la bacchetta magica ma quello che annunciamo lo realizziamo. I risultati anche in tempi rapidi sono sotto gli occhi di tutti.

Ulteriori 240 posti letto in più arriveranno il prossimo anno".

In merito ai 700 studenti rimasti senza alloggio lo scorso anno, Agabiti ha infine ribadito che la Regione si è subito attivata: "Di questi 700 sono state 147 le richieste con 220mila euro erogati per il contributo affitti".

"Le risposte le diamo con i fatti" ha aggiunto sinteticamente la presidente Tesei.



