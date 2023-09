A Perugia altri 122 posti letto per studenti universitari

Altri 122 posti letto sono da oggi disponibili a Perugia per gli studenti universitari. Con l'inaugurazione del ristrutturato padiglione D della casa dello studente di via Innamorati, la Regione Umbria ha infatti dato il via al programma di consegna degli alloggi finora in ristrutturazione. "Viene rafforzata così nell'immediato l'offerta attuale per accogliere gli studenti nel modo più corretto possibile" ha affermato in occasione del taglio del nastro la presidente Donatella Tesei. Intervenuta alla cerimonia insieme all'assessore all'Istruzione e Diritto allo Studio, Paola Agabiti, al sindaco di Perugia, Andrea Romizi, all'assessore all'urbanistica del Comune, Margherita Scoccia, al rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, e al commissario straordinario dell'agenzia per il diritto allo Studio, Luigi Rossetti.

"Questa è la dimostrazione tangibile - ha sottolineato Tesei - che la regione sta investendo per assicurare agli studenti gli alloggi e i servizi di cui hanno bisogno, sempre con quello spirito di grande collaborazione che stiamo portando avanti con la nostra università. Parteciperemo anche economicamente ad altre strutture che si andranno a realizzare e quindi continuiamo a dare risposte importanti perché crediamo molto nel fatto che l'Università di Perugia possa essere sempre più attrattiva - ha concluso Tesei -, quindi anche agevolando gli studenti che hanno bisogno di trovare un alloggio".



