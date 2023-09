E' morto l'ex sindaco di Norcia Giampietro Angelini

E' morto dopo una lunga malattia Giampietro Angelini, ex sindaco di Norcia per tre legislature dal 1986 al 1999 e successivamente giornalista dell' ufficio stampa della Giunta regionale dell'Umbria.

Lo si apprende da una nota dello stesso ufficio stampa nella quale i colleghi e l'intera Giunta regionale esprimono il loro cordoglio.

"Con Giampietro Angelini - si legge nella nota - se ne va un collega, un professionista serio, una persona di carattere, capace di ascoltare e condividere. Se ne va però soprattutto un amico, con cui abbiamo vissuto quotidianamente anni di attività giornalistica. Ci mancherà la sua capacità di cogliere sempre il punto, di riportare le questioni su di un piano concreto, di individuare comunque una soluzione possibile. Caparbio ed ironico allo stesso tempo, con una visione a tutto tondo della vita, delle relazioni, forte dei suoi convincimenti che hanno sempre caratterizzato il suo impegno nella professione così come nella politica. Tutte queste sue qualità sono state costantemente dimostrate ed apprezzate dalla Giunta regionale che si unisce al nostro cordoglio".

"Care Mariangela e Serena - conclude la nota - siamo vicini al vostro dolore. Caro Giampietro ci mancherai".



