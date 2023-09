Ad Assisi l'Economic Challenge 2023

Assisi si prepara a diventare il palcoscenico dell''Economic Challenge 2023. Promosso da Acacia Group con il patrocinio di ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Umbria, Comune, Camera di commercio, Sacro convento e Rai, il meeting si terrà giovedì 28 e venerdì 29 settembre, apprestandosi a ospitare oltre 500 partecipanti.

L'Economic Challenge riunirà al Sacro convento rappresentanti di spicco del mondo istituzionale e imprenditoriale. I giornalisti Sebastiano Barisoni di Radio 24 e Laura Tecce di Rai 2 modereranno le discussioni sulla situazione economica attuale.

L'obiettivo principale che si prefigge l'Economic Challenge 2023 è quello di creare un'occasione e un'opportunità di confronto su temi economici e imprenditoriali. "L'Umbria, con la sua ricca cultura e posizione geografica strategica - spiegano gli organizzatori -, mira a diventare un punto di riferimento nell'industria italiana, superando il concetto di semplice destinazione turistica. L'Economic Challenge 2023 è un'occasione unica per Assisi e l'Umbria di emergere come regione impegnata nella sostenibilità".

Tra i relatori sono attesi il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, il sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, e il senatore Franco Zaffini, presidente della X Commissione Sanità del Senato. Ci saranno, inoltre, fra gli altri, Luigi Scordamaglia di Filiera Italia, Dario Baroni di Mc Donald's Italia, Micaela Le Divelec Lemmi di Benetton Group, Massimo Mercati di Aboca, Cristina Squarcialupi di Unoaerre Industries e molte altre eccellenze industriali e rappresentanti delle associazioni di categoria. Attesi anche gli assessori regionali Michele Fioroni e Roberto Morroni, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e l'europarlamentare Francesca Peppucci A fare gli onori da casa sarà il sindaco di Assisi, Stefania Proietti e fra Giulio Cesareo del Sacro convento.

"La conferenza - sottolineano gli organizzatori - è un'occasione straordinaria per analizzare le tendenze globali cruciali che guideranno la costruzione di un futuro caratterizzato dalla competenza, dall'innovazione e dal coraggio".



